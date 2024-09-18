【ワシントン共同】米商務省が18日発表した8月の住宅着工件数（速報、季節調整済み）は年率換算で前月（改定後）より9.6％増の135万6千戸だった。プラスは2カ月ぶり。市場予想の131万戸程度を上回った。主力の一戸建てが15.8％増の99万2千戸だった。集合住宅は減少した。全体の着工件数の前年同月比は3.9％増だった。地域別では、最大市場の南部が前月比15.5％増えたほか、中西部が29.6％増、西部も5.9％増。北東部は27.3％