【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■キャンペーン参加局曲「あいうぉん」は、ゆーりが歌唱し、はしメロが作詞作曲！ MAISONdesが、Instagramのブランドキャンペーン「15秒ミュージック powered by Instagram」に参加する。 Instagramのストーリーズで使用できるミュージックスタンプの長さが15秒であることから、投稿するときにぴったりな曲を全8組の人気アーティスト