18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比90円高の3万6270円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万6380.17円に対しては110.17円安。出来高は2513枚となっている。 TOPIX先物期近は2553ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.37ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物