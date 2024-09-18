◇パ・リーグ日本ハム３―０ソフトバンク（2024年9月18日みずほﾍﾟｲﾍﾟｲＤ）「8番・捕手」で先発していた日本ハム・伏見寅威捕手が6回守備から途中交代。マスクを田宮に譲った。新庄監督は試合後、「ちょっとぎっくり腰気味で…」と交代理由を明かした。試合中に異変を訴えたようだが、指揮官は「もしかして昨日からちょっとずつあったのかな。昨日もちょっとパスボール多かったじゃないですか。ちょっと多いなと思いな