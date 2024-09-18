2回阪神1死二塁、前川が中前に先制打を放つ＝バンテリンドーム阪神が5連勝。村上は5回を4安打2失点にまとめて7勝目を挙げた。打線は二回に前川の適時打で先制。四回に村上の適時打などで2点を追加した。七、九回にも加点した。中日は3連敗。高橋宏は6回3失点で4敗目を喫した。