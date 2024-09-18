谷村新司さんの映像をバックに演奏するアリスの（左から）堀内孝雄さん、矢沢透さん＝18日午後、東京都千代田区の日本武道館（写真・中嶌英雄）音楽グループ「アリス」の堀内孝雄さんと矢沢透さんが18日、昨年10月に死去したリーダー谷村新司さんの追悼公演を東京の日本武道館で開催。開演に先立ち取材に応じた2人は「見ててよ、チンペイ（谷村さんの愛称）」と力を込め、堀内さんは「歌うたび彼を思い出す。これは自分が歌い続