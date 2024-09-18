【ローマ共同】ローマ教皇庁（バチカン）は18日、スペイン・バルセロナにあるサグラダ・ファミリア教会の彫刻制作に携わる日本人彫刻家の外尾悦郎さんに、優れた学術成果などを上げた人物をたたえる「ラツィンガー賞」を授与すると発表した。