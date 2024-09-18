Image: © DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine via Gizmodo US 53日間の一期一会。2024年9月末から、地球には2つの月ができます。とはいえ、それはたった2カ月弱の話。しかも残念なことに、地球から2つ目の月を目視することはむずかしそうです。2024年8月7日ATLAS（小惑星地球衝突最終警報システム）が、2024 PT5と名付けられた小惑星を発見しました。この天