ワンピは1枚でコーデが完成するだけに、各骨格の弱点が目立ちがち。読者アンケートで多数届いた骨格別のお悩みを、人気スタイリストの筒井さんが解決。あえて骨格診断には基づかずに、持ち前のセンスと経験値でみんなの「着たい！」気持ちを叶えます♡今回は甘めデザインが苦手な骨格ストレートさんでも似合うレースワンピをピッ