● ソフトバンク 0 − 3 日本ハム ○＜23回戦・みずほPayPay＞首位のソフトバンクは9安打を放つも完封負け。2位の日本ハム戦は6連敗となり、優勝へのマジックナンパーは「5」のままとなった。ソフトバンク打線は初回、一死一、二塁の好機を作るも、4番・山川が見逃し三振に倒れるなど無得点。2回は7番・柳町の左翼フェンス直撃の二塁打などで一死一、三塁としたが、ここも9番・周東が空振り三振に倒れるなど無得点に終わった。