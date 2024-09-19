阪神は打線がつながり５連勝。二回に前川の適時打で先制し、四回に村上の適時打などで加点。３―２の七回に１点を挙げると、九回は坂本の２点適時打などで突き放した。村上は５回２失点で７勝目。継投も決まった。中日は最下位に転落。