牛乳やアイスで知られる協同乳業株式会社がドトールコーヒーとコラボした「ドトール ミルクの味わいカフェ・ラテ」が、2024年9月23日(月)に登場します。自宅でもコーヒーショップのような雰囲気を味わえるというアイスバーが一足先に編集部へ届いたので、どんな味に仕上がっているのか実際に食べて確かめてみました。『ドトール ミルクの味わいカフェ・ラテ』新発売 | 協同乳業株式会社メイトー・農協シリーズhttps://www.meito.