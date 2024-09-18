人気歌手マイリー・サイラスが昨年のヒット曲「フラワーズ」の著作権侵害で訴えられた。マイリーの同曲がブルーノ・マーズの2021年の曲「君がいたあの頃に」（When I Was Your Man）のメロディ、ハーモニー、歌詞を盗用しているとしてブルーノの同曲の著作権をシェアしているとされるテンポ・ミュージック・インベストメンツが訴訟を起こしたとTMZは伝えている。 【写真