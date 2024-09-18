18日、北九州市小倉南区で、タオルで母親の首を絞め殺害しようとしたとして、61歳の無職の男が現行犯逮捕されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、北九州市小倉南区北方の無職･竹内幸俊容疑者（61）です。警察によりますと、竹内容疑者は15日午後5時ごろ、北九州市小倉南区の84歳の母親が1人で住む市営住宅に親族と集まっていたところ、母親と何らかの原因で口論になり、母親の首をタオルで絞め殺害しようとした疑いで