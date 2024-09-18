ＴＢＳ系クイズ番組「東大王」（水曜・午後７時）が１８日放送の「日本の頭脳ＮＯ１は誰だ３時間ＳＰ」で最終回を迎えた。２０１７年４月の番組スタートから７年半の歴史に幕を閉じた同番組。最終回には現役東大王のほか、「ミスター東大王」こと「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」ＣＥＯの伊沢拓司氏、「頭脳王２連覇」の水上颯氏、「ＩＱ１６５の天才」鶴崎修功など番組初期から番組を盛り上げたメンバーたち１２人が集結した。１２人