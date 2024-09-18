「中日３−８阪神」（１８日、バンテリンドーム）阪神は試合前までリーグ１位の防御率１・１４を記録していた難敵・高橋宏を打ち崩し、５連勝。巨人に次いで７０勝に到達し、逆転連覇へ怒濤の勢いを見せている。首位・巨人は引き分けで優勝マジック「９」が点灯したものの、ゲーム差を１・５へ縮めた。打線は二回１死、佐藤輝が高橋宏から右翼フェンス直撃の二塁打で好機を演出。続く前川が３戦連続打点となる適時中前打で先