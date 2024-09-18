日本ハムは対ソフトバンク6連勝とし、対戦成績も11勝11敗1分けで並んだ。貯金は今季最多に並ぶ「16」となった。クライマックスシリーズでも対戦する可能性が高いソフトバンクを下し、新庄監督は「全部のチームに勝ち越したいです」と言葉に力を込めた。現時点でソフトバンク、オリックスと対戦成績で並び、ロッテ、楽天、西武には勝ち越し。パ・リーグの全球団から勝率5割以上を記録し、「凄いことですよ、本当に。シーズン