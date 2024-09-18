旧ソ連ジョージアの議会は、同性婚やLGBTなど性的少数者の宣伝とみなされる行為などを禁止する複数の法案を可決しました。ジョージアの議会は17日、LGBTなど性的少数者の権利を制限する複数の法案を可決しました。法案には、同性婚や同性カップルによる養子縁組のほか、公共の場でLGBTに関する宣伝とみなされる行為を禁止することなどが盛り込まれています。ジョージアでは今年6月に外国から資金提供を受ける団体を規制する、いわ