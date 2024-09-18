中国海軍の空母「遼寧」が、沖縄県の与那国島と西表島の間で接続水域を航行しました。中国の空母が日本の接続水域に入ったのは初めてです。防衛省によりますと、17日から18日にかけて、空母「遼寧」を含む中国海軍の艦艇3隻が尖閣諸島の西の海域を航行した後、与那国島と西表島の間を通過する際、一時、接続水域に入りました。中国軍の空母が日本の接続水域に入るのを確認したのは初めてで、3隻はその後、太平洋に向かいました。海