県が現在進めている県政の基本指針となる計画が２０２５年度、最終年度を迎えるのを前に、次の計画を策定するための意見を聞く懇談会が１８日、県公館で初めて開かれました。 県ではこれまで県政の基本指針となる「とちぎ未来創造プラン」と、人口減少問題の克服などに取り組む「とちぎ創生１５戦略」の２つの計画を連携して進めてきましたが、２０２６年度からこれらを一本化することにしています。 会議の冒頭、福田富一知事は