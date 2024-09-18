◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―８阪神（１８日・バンテリンドーム）阪神が今季４度目の５連勝。難敵・高橋宏を攻略し、今季最多の貯金１２とした。難攻不落の強敵を攻め立てた。相手先発・高橋宏は試合前時点でバンテリンＤで防御率は０・５７。７月１２日には８回３安打で無得点に抑え込まれていた。それでも、２回前川が先制打。４回には村上の適時打などで２点を追加。さらに７回には大山の内野ゴロの間に１点を加えた。９