女優の遠野なぎこ（44）が18日放送のTOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）に出演。読書時間が他の事に使う時間に変わったことを明かした。番組では月に1冊も読書しない人が6割以上だったという調査結果のニュースを扱った。遠野も若い時は読書時間を設けていたという。「芝居指導の影響で読んでいましたが、読まなくなりました」と説明した。するとMCのふかわりょうから「その読書してた時間は何に変わりまし