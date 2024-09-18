ＮＴＴドコモは１８日、ＮＴＴグループが開発する光技術による次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」を活用し、プロ野球の試合映像を配信する実証実験を行った。新たな野球観戦サービスとして事業化を目指す。実験は、読売巨人軍、読売新聞社と共同で行った。東京ドームで行われた巨人―ＤｅＮＡのナイターの中継映像を、東京・渋谷の複合ビル「渋谷サクラステージ」内の壁面や床に映し出した。３Ｄ映像や観客席の映像とあわ