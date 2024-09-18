YouTubeチャンネル「令和の虎」で知られる実業家の岩井良明さんが、亡くなったことがわかった。64歳だった。代表取締役会長を務めていた株式会社「MONOLITH Japan」が公式サイトで発表した。【映像】岩井良明さん、生前の姿「MONOLITH Japan」は「弊社代表取締役会長 岩井良明儀 かねてより病気療養中のところ去る。令和6年9月15日、享年65にて永眠いたしました」と発表。「生前のご厚誼に深く感謝するとともに謹んでお知ら