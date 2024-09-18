再び連敗…。広島は１８日のヤクルト戦（神宮）に４―５で逆転負けを喫した。赤ヘル打線が４回まで３点を先取する展開も、先発・九里が中盤に崩れた。４回に燕の主砲・村上に２ランを被弾すると、５回には二死二塁からサンタナに適時打を浴び、同点に追いつかれると、続投した６回も立ち直れなかった。一死から山田、中村に連打され、一、三塁。たまらず新井貴浩監督（４７）は、２番手・塹江にスイッチ。イヤな流れを止めにか