旧優生保護法のもと障害などを理由に強制的に不妊手術などを受けた被害者の救済について、超党派の議員連盟のプロジェクトチームは、新法の骨子案をとりまとめました。旧優生保護法のもとで、障害がある人たちに不妊手術を強制したのは違憲とした最高裁判決を受け、超党派の議員連盟は、被害者救済のために新たな法律の検討を進めていて、きょうその骨子案がまとまりました。骨子案は、旧優生保護法のもと不妊手術を受けた人には補