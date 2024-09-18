◇プロ野球セ・リーグ 阪神8-3中日（18日、バンテリンドーム）中日は今季両リーグトップの防御率を誇る高橋宏斗投手が阪神打線に猛攻くらい敗れ、最下位に転落しました。試合前、キャリアハイの12勝3敗、防御率1.14と好投を続けてきた高橋投手。残り8回1/3でシーズン規定投球回に到達し、現ドジャースの山本由伸投手が昨季記録した2000年代以降最高の防御率1.21を上回るか期待が寄せられていました。しかし、2回に佐藤輝明選手にラ