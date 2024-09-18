◇セ・リーグ阪神8ー3中日（2024年9月18日バンテリンD）阪神は中日との接戦を制し、9月2度目の5連勝を飾った。0―0の2回1死二塁から6番・前川の中前適時打で先制すると、4回は1死一、三塁から8番・木浪の二ゴロの間に1点。なおも2死二塁から9番・村上にも右前適時打が飛び出してリードを着実に広げ、9回に勝負を決める4点をもぎ取った。先発の村上は3点リードの4回に適時打を含む3安打2失点も5回まで粘投。以降は小刻