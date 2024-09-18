東京商工リサーチ横浜支店は、県内企業が選ぶ自民党総裁、立憲民主党代表に関するアンケート調査結果を発表した。総裁候補では、高市早苗経済安全保障担当相がトップで、石破茂元幹事長、小泉進次郎元環境相が続いた。立憲では野田佳彦元首相が他の候補を大きく引き離してトップだった。【葛西大博】旧統一教会との「関係断絶」調査総裁選9候補が無回答全国弁連調査は4〜9日にかけて、インターネットを通じて全国の企業592