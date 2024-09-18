スマホの形状ががどんどん自由なものになっていきそうです。詳細は以下から。半導体や自国企業の動向に詳しい韓国メディア「The Elec」の報道によると、Samsungは巻き取り型のスマホを2025年に発売する予定だそうです。これは展開時12.4インチにもなる大型ディスプレイが持ち味で、カメラも穴のないアンダーディスプレイ式になる見込みとのこと。過去に開催された技術博覧会「SID Display Week 2023」でも、格納時49mmから約5倍の2