今月９日に６８歳で死去した小林邦昭さんの通夜が１８日、都内でしめやかに営まれ、維新軍、後身のジャパンプロレスで同志だった長州力（７２）、保永昇男氏（６９）、新倉史祐氏（６７）、佐々木健介（５８）、タイガー服部氏（７９）、父・アニマル浜口（７７）の名代の浜口京子さん（４６）ら約２００人が参列した。１９８５年にジャパンプロレスに入門した健介は「新弟子だった自分にいろんな指導をしていただいた。練習し