◇パ・リーグ日本ハム3−0ソフトバンク（2024年9月18日みずほペイペイD）日本ハムは対ソフトバンク6連勝とし、対戦成績も11勝11敗1分けで並んだ。先発の伊藤大海投手（27）が9月10日の西武戦から2試合連続の完封勝利を上げ、パ・リーグ単独トップとなる今季13勝目をマークした。伊藤は9安打を浴びながらも粘りの投球を続け、9回今季最多135球を投げ、9安打無失点、9奪三振と右のエースとしての貫禄を示した。新庄剛志