愛知県犬山市の路上で今年4月、68歳の女性が背後から襲われ、現金およそ10万円が入ったバッグを奪われた事件で、男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも小牧市に住むアルバイトの平野司輝容疑者(21)と、会社員の18歳の男です。警察によりますと、2人は今年4月、犬山市天神町の路上で帰宅途中の女性(68)を引き倒すなどして大ケガをさせたうえ、現金およそ10万円などが入ったトートバッグを奪った強盗致傷の疑