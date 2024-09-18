日本時間２１時３０分に米住宅着工件数（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 住宅着工件数（8月）21:30 予想131.4万件前回123.8万件（住宅着工件数) 予想6.1%前回-6.8%（住宅着工件数・前月比) 予想141.1万件前回139.6万件（住宅建築許可件数) 予想1.1%前回-3.3%（-4.0%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)