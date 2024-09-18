視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」 ©ABCテレビ せいや探偵が調査した『７８歳じぃじに落とし穴ドッキリ』は、東京都の女性（４５）から。７８歳の父と７３歳の母は、今年で結婚５０周年。金婚式を迎えても、いまだにペアルック