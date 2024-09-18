4回ヤクルト無死一塁、村上が右越えに2ランを放つ＝神宮ヤクルトは3点を追う四回に村上が28号2ランを放ち、五回にサンタナの適時打で同点。六回に代打松本直の犠飛などで2点を勝ち越した。2番手の大西が9勝目、小沢が7セーブ目。広島は九里が六回途中5失点、反撃も及ばなかった。