【MLB】マーリンズ11-9ドジャース（9月17日（日本時間9月18日））【映像】大谷、打席に立った瞬間のヤバい雰囲気9月17日（日本時間9月18日）に米・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで行われたマイアミ・マーリンズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った今季第48号弾を、日本ハム時代のチームメイトが“予知”していたと、野球ファンの間で注目を集めている