18日午後、山口市の山林で火事が発生し、消防などによる消火活動が続いています。山口放送の情報カメラの映像では、暗闇の中にオレンジ色の炎がうかんでいるのが見えます。警察や消防によりますと、18日午後4時半ごろ、山口市秋穂二島にある県セミナーパーク付近の山林で、火事が起きたということです。付近では当時、県セミナーパークの関係者が草刈りをしていて、何らかの原因で集めた草に火がつき、山に燃え移ったとみられてい