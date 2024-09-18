小林製薬の「紅麹原料」を含むサプリメントを摂取した人に健康被害が相次いだ問題で、厚生労働省は、紅麹製品から確認された「プベルル酸」が腎障害をひきおこすことを確認したと発表しました。小林製薬の「紅麹原料」を含むサプリメントをめぐっては、摂取したあと、腎疾患などの健康被害を訴える人が相次ぎ、死亡例も確認されていました。これまで、厚労省と国立医薬品食品衛生研究所は、健康被害をひきおこした原因物質の特定を