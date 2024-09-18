BUDDiiSの1stミニアルバム『UtopiiA』（読み方：ユートピア）より、リードトラック「Ütopia」のMVが公開された。 （関連：BUDDiiS「頑張れる理由でいてくれてありがとう」初めての武道館ワンマンは未来へ進むための特別な夜に） 本楽曲のテーマは“人と人との出逢い”。MVは“Ütopia（ユートピア）へのインビテーション”をテーマに制作され、先日、日本武道館2デイズ公