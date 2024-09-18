ジュビロ磐田は18日、クラブOBの元イタリア代表FWサルヴァトーレ・スキラッチ氏(59)が逝去したことを伝えた。スキラッチ氏は現役時代にメッシーナ、ユベントス、インテルと渡り歩き、1994年から1997年まで磐田でプレー。クラブ通算93試合で65得点をマークし、磐田退団後に現役を引退した。イタリア代表では1990年にデビューを果たし、国際Aマッチ通算16試合で7ゴールを記録。自国開催の1990年W杯で得点王とMVPに輝き、イタリ