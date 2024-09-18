【J2第29節】(鳴門大塚)徳島 1-2(前半0-0)清水<得点者>[徳]鹿沼直生(63分)[清]ドウグラス・タンキ2(71分、77分)<警告>[徳]エウシーニョ(29分)主審:須谷雄三├清水が延期試合を制してJ1自動昇格&J2逆転優勝へ前進! 徳島はホームで先制するも悔しい逆転負け└31日開催のJ2第29節・徳島vs清水が台風10号の影響で試合中止に