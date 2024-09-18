[9.18 J2第29節延期分 徳島 1-2 清水 鳴門大塚]J2第29節延期分が18日に行われ、暫定2位の清水エスパルスはアウェーで同12位の徳島ヴォルティスに2-1で勝利した。後半に先制を許したが、2ゴールを奪って逆転。2連勝を飾り、6戦負けなし(5勝1分)とした。首位横浜FCとのポイント差は4から1へ。また、J1自動昇格圏外の3位V・ファーレン長崎との勝ち点差は11に広がった。先月末に台風10号の影響で延期となっていた一戦。スコアレス