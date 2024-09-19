【天皇杯準々決勝】(フクアリ)京都 3-0(前半1-0)千葉<得点者>[京]豊川雄太(11分)、マルコ・トゥーリオ(49分)、平戸太貴(85分)<警告>[千]田口泰士(65分)主審:長峯滉希副審:淺田武士、坊薗真琴├主力積極起用のJ1京都、先発総替えのJ2千葉を3-0粉砕!! 2年ぶり天皇杯準決勝へ└主力連戦起用の京都が天皇杯4強入り! リード後も容赦なくエース格投入「CLに出ている選手から笑われるくらいの間隔」