【J1第29節】(豊田ス)名古屋 3-0(前半2-0)新潟<得点者>[名]野上結貴(14分)、永井謙佑(44分)、菊地泰智(78分)<警告>[新]秋山裕紀(62分)主審:大橋侑祐├名古屋が3発快勝!新戦力MF菊地泰智が嬉しいプロ初ゴール!!新潟は7試合ぶり黒星└あす名古屋vs新潟戦が中止決定…台風10号の影響で31日開催の4試合が中止に