[9.18 天皇杯準々決勝 千葉 0-3 京都 フクアリ]第104回天皇杯は18日、準々決勝を行い、京都サンガF.C.がジェフユナイテッド千葉を3-0で破った。J1リーグ戦で好調が続く京都は、広島に延長戦で敗れた2022年以来2年ぶりの準決勝進出。10月27日の準決勝では鹿島対神戸の勝者と対戦する。J2リーグ15年目の千葉と、J1昇格3年目の京都による天皇杯準々決勝。千葉はJ1昇格プレーオフ圏争いが佳境に入る中、直近のリーグ戦から11人全員