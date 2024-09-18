楽しんでおられないようですが何か？バーで仲良くなった女性は元夫のスパイ!? 元サレ妻に新たな火種が発生／旦那の浮気相手とLINE友達になってみた2人生で一番の幸せだと思っていた出会いは、不幸の始まりでした…。3年前、友人の手伝いで訪れたお屋敷で王子様のようなイケメンと出会った大倉マミ。地元の名士で資産家の息子であった西園寺タカとドラマのような再会を果たし、とんとん拍子に結婚。ラブラブな結婚生活を夢見ていた