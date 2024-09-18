リニア中央新幹線のトンネル工事の影響で地盤沈下が確認されている岐阜県瑞浪市で9月18日、住宅の調査が始まりました。工事の中断や遅れが相次いでいますが、静岡県では新たな動きがありました。 ■リニア工事 トラブル相次ぐ リニアの建設を目指し、各地で工事が進められています。名古屋駅でも駅建設の工事が続いていますが、岐阜県瑞浪市では工事が中断され、調査員が家屋の傾きを調べていました。リニアのトン