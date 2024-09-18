ナイター開催のプレミアムG1「第11回ヤングダービー」は18日、群馬県のボートレース桐生を舞台に幕を開けた。初日12Rドリーム戦を制したのは関浩哉（29＝群馬）。5コースから鮮やかな捲り差しを決めて地元の貫禄を見せた。「回った後の足が良かった。エンジンの特徴は出足、回り足がいい。引き波を越える感じもスムーズだった。ただ、直線は普通くらい」と感触を振り返った。ヤングダービーは18年の浜名湖でG1初出場Vを飾