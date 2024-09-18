【MLB】マーリンズ 11−9 ドジャース（9月17日・日本時間18日／マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手がマーリンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で今季48号2ランを放った。4階席の高さに相当するライトスタンドへ突き刺さるような圧巻の光景にチームメートも驚きのリアクションを見せていた。【映像】4階席に着弾→ド軍ベンチ驚愕の一部始終大谷は第1打席でマーリンズ先発マコーガンに見逃し三振に切って取られた。0-4